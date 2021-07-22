Закон увеличивает налог на доход с застрахованных посевов - эти средства в дальнейшем будут направлены на поддержку страхования продукции.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об агростраховании, которым, в частности, вводится государственное страхование урожаев, пострадавших в результате засухи и других погодных катаклизмов.

Об этом сообщили в Офисе президента.

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Закон №1601-ІХ призван обеспечить финансовую стабильность производителей в случае неблагоприятных погодных условий, способствовать увеличению застрахованных сельскохозяйственных угодий и расширению рынка страхования такой продукции.

"В частности, документ увеличивает ставку налога на доход по договорам страхования с/х продукции на 0,5 процентного пункта с целью последующего направления этих средств на поддержку страхования указанной продукции", - пояснили в ОП.

Размер частичного возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям страховых платежей установлен на уровне до 60%. В то же время отмечается, что конкретный размер компенсации определяется с учетом возможности государственного бюджета в соответствующем порядке использования бюджетных средств.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Агрострахование: что необходимо знать

1 июля Верховная Рада приняла закон об агростраховании.

Еще в 2017 году Министерство аграрной политики и продовольствия планировало разработать механизм страхования сельхозпроизводителей от стихийных явлений, но до сих пор такое направление поддержки отсутствовало.

Эксперты и политики неоднократно отмечали, что в современных условиях изменения климата агрострахование станет надежным и прозрачным инструментом поддержки сельхозпроизводителей, который минимизирует риски аграриев.

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Автор: Анна Нагорная