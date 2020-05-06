Украинские аграрии закончили сев ранних яровых культур (фоторепортаж)

Площадь посевов ранних яровых культур составляет 11,2 млн га.

Украинские аграрии закончили сев ранних яровых культур на площади 11,2 млн га, или 72% от прогноза, и продолжают сев поздних культур.

Читайте такжеПосевная на карантине: что родит украинская земля в этом году

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"В период с 23.04 по 04.05 аграрии посеяли 3,5 млн га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур. По состоянию на 4 мая завершен сев ранних яровых культур, вместе с тем, продолжается сев поздних культур. Полевые работы проведены на площади 11,2 млн га, что составляет 72% к прогнозу посева (15,5 млн га)", - сказано в сообщении.

В частности, яровой пшеницы посеяно 181,5 тыс. га из прогнозируемых 184,5 тыс. га, ярового ячменя - 1,46 млн га из 1,51 млн га, кукурузы - 3,95 млн га из 5,38 млн га, сахарной свеклы - 179 тыс. га из 209 тыс. га, подсолнечника - 4,4 млн га из 6,2 млн га; сои - 545 тыс. га из прогнозируемых 1,44 млн га.

Отмечается, что, по обновленному прогнозу Минэкономики, посевная площадь основных культур увеличится на 600 тыс. га по сравнению с 2019 годом и составит в общей сложности 15,5 млн га.

"В структуре посевов яровой группы, по прогнозам, увеличится доля кукурузы и подсолнечника, уменьшится ячменя, сои и сахарной свеклы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины понизило прогноз урожая зерновых и зернобобовых в 2020 году до 60 млн тонн с 65-70 млн тонн, объяснив это дефицитом влаги вследствие засушливой зимы, а также экономическими факторами вследствие коронакризиса.