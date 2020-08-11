В Кабмине прогнозируют падение экспорта украинской пшеницы

В Минэкономразвития допускают сокращение экспорта украинской пшеницы на 3 миллиона тонн.

Экспорт украинской пшеницы в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2020 - июнь 2021) может сократиться на 3 миллиона тонн по сравнению с предыдущим сезоном и составить 17,2 миллиона тонн.

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Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в соцсети Facebook.

"Провел еженедельное совещание с профильными ассоциациями - представили прогнозный баланс рынка зерновых, который предполагает экспорт пшеницы 17,2 миллиона тонн и переходные остатки 1,7 миллиона тонн в 2020/21 МГ", - написал он.

Как сообщал УНИАН, предельные объемы экспорта пшеницы из Украины в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) составили 20,2 миллиона тонн.

Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019-2020 МГ, поставив на внешние рынки 57,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

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