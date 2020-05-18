Эксперты прогнозируют сокращение инвестиций в сельское хозяйство Украины

При ухудшении существующих условий вследствие таких факторов, как уменьшение прибыли и количества проектов в АПК и экономический кризис, объем инвестиций может дополнительно снизиться на 15-20%.

Инвестиции в сельское хозяйство Украины в 2020 году при нынешних условиях могут уменьшиться до 2 миллиардов долларов, что на 5% меньше показателя прошлого года и на 17-20% меньше результатов 2017 и 2018 годов.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"Впрочем, в случае ухудшения ситуации и под влиянием таких негативных факторов, как ухудшение финансового состояния предприятий, уменьшение реализации инвестиционных проектов в агропромышленное производство, а также мировой экономический кризис, связанный с пандемией COVID-19, – можно ожидать снижения объема инвестиций дополнительно еще на 15-20% – до 1,6-1,7 миллиарда долларов США", – говорится в сообщении.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, объем прямых иностранных инвестиций в сельском хозяйстве Украины в 2020 году останется на уровне прошлого года и составит около 560 миллионов долларов.

Отмечается, что приоритетным направлением инвестирования в сельском хозяйстве Украины в этом году будет оставаться растениеводство как более прибыльная и экспортоориентированная продукция.

Наиболее привлекательными отраслями в растениеводстве будет производство ягод, подсолнечника, винограда, рапса и проса, в животноводстве – производство молока, мяса птицы и свинины.

Как сообщал УНИАН, прибыль крупных и средних аграрных предприятий Украины по итогам 2019 года сократилась вдвое по сравнению с предыдущим годом, до около 20,2 миллиарда гривень, при этом до почти 22% увеличилась доля убыточных предприятий.