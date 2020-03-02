Аудит «Аграрного фонда» выявил более 3 миллиардов гривень убытков

По информации пресс-службы, на балансе «Аграрного фонда» учитывались запасы с завышенной стоимостью приобретения и запасы, над которыми фонд не имеет физического контроля.

Внутренний аудит ПАО «Аграрный фонд» выявил почти 3,3 млрд грн убытков по состоянию на 2019 год, сообщила пресс-служба компании.

Читайте такжеКабмин назначил нового гендиректора “Аграрного фонда”

"В результате проведения внутреннего аудита было установлено, что в последние годы умышленно скрывалось реальное финансовое состояние государственной компании и размер причиненного ущерба. По итогам 2019 года убыток ПАО «Аграрный фонд» составил 3,27 млрд грн", - сказано в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы, по результатам аудита было выявлено искажение финансовой отчетности предприятия, а именно - в 2018 году была неправомерно отражена прибыль "Аграрного фонда".

"Так, 0,17 млрд грн расходов, относимых на финансовые результаты 2019 года, должны были быть отражены в предыдущем отчетном году, что фактически свело бы показанную на бумаге прибыль в 140 млн грн до отрицательных значений (убытка)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на балансе «Аграрного фонда» учитывались запасы с завышенной стоимостью приобретения в предыдущих периодах (выше стоимости их возможной реализации на 744 млн грн), а также запасы, над которыми фонд не имеет физического контроля (406 млн грн).

Также сообщается, что аудит показал несостоятельность покрытия операционной деятельностью фонда в полном объеме расходов на обслуживание кредитного ресурса (за 2019 год – 388 млн грн) и административных расходов (за 2019 год – 329 млн грн).

"Одной из причин такой ситуации является то, что ПАО отошло от принципов уставной деятельности (поддержка сельхозпроизводителя, закупка зерна и так далее) и сосредоточилось на несвойственных для фонда операциях на рынке минудобрений. Под эту потенциально убыточную деятельность были привлечены значительные кредитные ресурсы", - отмечает пресс-служба.

Также сообщается, что фонд не отображал в финансовых отчетах, начиная с 2015 года, списанную дебиторскую задолженность и резерв сомнительных долгов под дебиторскую задолженность банковских учреждений, которые ликвидированы или находятся в стадии ликвидации (ПАО «Брокбизнесбанк» и ПАО «Радикал Банк»), на сумму 1,49 млрд грн.

"К сожалению, более детальный аудит деятельности предприятия в период 2015-2018 годов – сложный и довольно длительный процесс, поскольку бухгалтерские базы в 1С за этот период в октябре 2019 были удалены с серверов Общества", - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2019 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициировало внеочередной аудит государственных предприятий "Укрспирт" и "Аграрный фонд".

Кабинет министров 15 ноября 2019 года назначил Ивана Барышева исполняющим обязанности главы правления «Аграрного фонда». Позже Барышев заявил, что за несколько дней до его назначения со счетов предприятия вывели около 250 млн грн.

Предыдущий глава правления "Аграрного фонда" Андрей Радченко был уволен 23 октября 2019 года.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Аграрный фонд» было создано в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.