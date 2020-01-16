Агроэкспорт из Украины в Иран приостанавливается из-за конфликта США и Ирана

По мнению эксперта УКАБ, в случае прекращения торговых отношений с Ираном украинские экспортеры смогут перенаправить торговые потоки в другие восточные страны.

Экспорт агропродовольственной продукции из Украины в Иран приостанавливается из-за обострения конфликта США и Ирана, считает аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Андрей Мартыненко.

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"Сейчас аграрный экспорт из Украины в Иран приостанавливается из-за обострения конфликта между США и Ираном, также следует отметить, что Иран находится под санкциями и отключен от системы SWIFT, поэтому украинские экспортеры использовали различные схемы для расчетов”, - приводятся в сообщении пресс-службы слова Мартыненко.

По его словам, Украине может быть трудно сотрудничать с Ираном из-за политических соображений, поскольку по другую сторону конфликта - США.

Как отмечает Мартыненко, однозначно украинские агропроизводители и экспортеры, которые уже подписали контракты с иранскими компаниями, понесут убытки. Но в то же время за последние 6 лет доля Ирана в общем экспорте агропродовольственной продукции из Украины не превышала 3%.

“Это означает, что Иран не является основным рынком сбыта для Украины. Украинские экспортеры уже давно научились диверсифицировать рынки сбыта (после закрытия рынка России) и в случае прекращения торговых отношений с Ираном смогут перенаправить торговые потоки в другие страны Ближнего Востока и Персидского залива”, - добавил эксперт.

Как сообщила пресс-служба УКАБ со ссылкой на слова эксперта, экспорт агропродукции из Украины в Иран с 2014 года по 2018 год сократился на треть – до 420,8 миллиона долларов, а за 10 месяцев 2019 года составил 153,9 миллиона долларов, что на 63% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Импорт агропродовольственной продукции из Ирана в Украину за 10 месяцев 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 на 3% и составил 12,6 миллиона долларов. Основной продукцией, которую Украина закупала в Иране, стали: сушеный виноград - 4,5 миллиона долларов, финики - 2,1 миллиона долларов и овощи (в основном тыквенные и чеснок) - 1,8 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что нестабильность в Иране может негативно отразиться на экспорте украинской сельскохозяйственной продукции.

В ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Сулеймани. Впоследствии Трамп обвинил его в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

В ответ на убийство Сулеймани в ночь на 8 января Иран нанес удар со своей территории более чем десятком ракет по двум военным базам в Ираке, на которых находились военные США и других стран антитеррористической коалиции. Ракетная атака длилась около 30 минут, всего было выпущено 22 ракеты. Жертв и пострадавших атаки не было.

8 января возле Тегерана потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины", все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Иран официально признал, что украинский самолет был случайно сбит ракетой.