Украину ожидает рекордный урожай зерна - эксперт

В этом году Украину ожидает рекордный урожай зерновых при условии сохранения благоприятной погоды.

Эксперты прогнозируют возможный рекорд урожая зерновых в 2019 году – свыше 70 миллионов тонн, что связано с благоприятными погодными условиями в Украине.

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Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко в комментарии УНИАН.

"В целом, в 2019 году были благоприятные погодные условия, и урожай абсолютно всех культур собран на уровне прошлого года. В частности, для кукурузы роль играет не только погодный фактор, но и технологии, и сорта. Кукуруза опережает по урожайности прошлый год, качество ее тоже неплохое. Подсолнух и соя на уровне прошлого года или чуть ниже. Но общий вал – уже выше прошлого года, при этом собран еще не весь урожай. Вполне вероятен очередной рекорд - за 70 миллионов тонн", – сказала она.

Эксперт отметила, что условия для уборочной кампании также были благоприятными, поскольку не было дождей, а октябрь оказался теплым. Но при этом погодные условия для посева озимых культур по Украине были неравномерными.

По словам Адаменко, в 2019 году в целом по стране не было масштабных засух, однако в Черкасской области и прилегающих районах соседних областей наблюдается большой дефицит осадков.

"Посев урожая озимых в Черкасской области под большой угрозой", – добавила она.

Также Адаменко сообщила, что в 2019 году в Украине среднегодовая температура на 2-3 градуса превышает норму, при этом тренд на повышение температуры сохраняется.

"В ближайшие десять лет, по прогнозам, наиболее жесткие условия ожидаются для ранних яровых культур (ячмень, овес), которые сеются весной. За счет повышения температуры в летние месяцы вегетационный период сокращается и уменьшается урожайность", – сказала она.

В то же время, повышение температуры благоприятно сказывается на выращивании кукурузы и подсолнуха в северных и западных областях Украины.

"Тепловые ресурсы теперь позволяют выращивать подсолнух и получать хороший урожай на всей территории, тогда как еще тридцать лет назад в западных, северных областях подсолнух не вызревал. Что же касается кукурузы – она тоже не везде вызревала, не хватало тепла в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской областях, а сейчас там получают самый высокий урожай, потому что тепла достаточно, а влажность там намного лучше, чем на востоке", – отметила Адаменко.

Как сообщал УНИАН, по данным аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, украинские аграрии по состоянию на 1 ноября намолотили 66,7 миллиона тонн зерна, или 92% к прогнозу.

Озимыми зерновыми засеяно 94% от прогнозируемой площади посева.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.

Согласно прогнозу аграрного департамента Минэкономразвития, в 2019 году урожай может увеличиться на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и составить 71,1 миллиона тонн.