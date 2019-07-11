Украинские аграрии намолотили более 13 миллионов тонн зерновых

В частности, озимой пшеницы намолочено 8,6 миллиона тонн, или 37% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 10 июля намолотили 13,1 миллиона тонн ранних зерновых с площади 3,9 миллиона га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Читайте такжеВ Украине начали уборку ранних зерновых

В частности, озимой пшеницы намолочено 8,6 миллиона тонн с площади 2,5 миллиона га, или 37% к прогнозу; ячменя - 4,1 миллиона тонн с площади 1,2 миллиона га (49%); гороха - 447 тысяч тонн с площади 204 тысячи га (71%).

Кроме того, ржи на текущую дату намолочено 5 тысяч тонн с площади 2 тысячи га (2%), а овса - 2 тысячи тонн с площади 1 тысяча га (1%).

Также, по данным ведомства, озимого рапса намолочено 1,4 миллиона тонн с площади 649 тысяч га, или 50% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 миллиона га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.