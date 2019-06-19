Экспорт украинских яблок урожая 2018 года может вырасти в полтора раза - эксперты

Одним из перспективных рынков для украинских яблок в текущем сезоне является Индия.

Украина в 2018-2019 маркетинговом году (июль 2018 - июнь 2019) может увеличить экспорт яблок в полтора раза по сравнению с предыдущим маркетинговым годом до 60 тысяч тонн на общую сумму 22 миллиона долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) со ссылкой на данные аналитической платформы EastFruit.

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"По данным проекта EastFruit, в сезоне 2018-2019 годов Украина экспортирует более 60 тысяч тонн яблок на сумму около 22 миллионов долларов, или в полтора раза больше, чем в прошлом сезоне", - сказано в сообщении.

По словам директора по развитию УПОА Екатерины Зверевой, одним из перспективных рынков для украинских яблок в текущем сезоне является Индия.

"УПОА постоянно получает новые запросы от импортеров яблока из Индии на поставки украинской продукции. Когда мы готовили торговую миссию на Ближний Восток, нам было нелегко выйти на импортеров яблока. А вот с Индией все оказалось проще - импортеры сами успешно находят нас и просят контакты украинских поставщиков", - сообщила Зверева.

Еще одним перспективным экспортным товаром для индийского рынка является грецкий орех.

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"Экспорт ореха в натуральном выражении также вырастет, причем также в полтора раза, но выручка от его экспорта снизится из-за падения мировых цен на грецкий орех и снижения спроса на несортовые орехи", - отметили аналитики УПОА.

Так, по данным ассоциации, в текущем маркетинговом году общая выручка от экспорта грецкого ореха из Украины может достичь 125-130 миллионов долларов, при этом основная доля этой продукции будет приходиться на несортовые орехи.

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Как сообщал УНИАН, экспорт плодово-ягодной продукции из Украины в 2018 году увеличился на 17% по сравнению с 2017 годом и составил рекордные 229 миллионов долларов.

Урожай яблок в Украине в 2018 году увеличился на 35% - до рекордных 1,5 миллиона тонн.

В начале октября 2018 года Украина получила предварительное разрешение на экспорт украинских яблок в Индию.

В 2017 году Индия вошла в пятерку лидеров стран-импортеров украинской сельскохозяйственной продукции, импортировав из Украины товаров этой группы на 2 млрд долл.