Украина увеличила экспорт агропродукции почти на 20%

При этом импорт сельскохозяйственной продукции в январе-апреле текущего года составил более 2 миллиардов долларов.

Украина в январе-апреле текущего года увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,1 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева на странице в Facebook.

"Экспорт составил 7,1 миллиарда гривень, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт увеличился на 1,1 миллиарда гривень (или на 18,6%)", - написала Трофимцева.

Она отметила, что крупнейшими импортерами украинской сельхозпродукции стали страны Азии, куда было поставлено продукции на 2,96 миллиарда гривень, или 41,6% в общей структуре экспорта; страны Европейского Союза - на 2,38 миллиарда гривень (33,5%); страны Африки - 1,1 миллиарда гривень (15,7%), страны СНГ - 472,2 миллиона долларов (6,6%), США - 35,6 миллиона долларов (0,5%).

По словам Трофимцевой, главными экспортными позициями за отчетный период являлись: кукуруза, которой было экспортировано на 2,37 миллиарда долларов; масло подсолнечное, сафлоровое и хлопковое - на 1,47 миллиарда долларов; пшеница и смесь пшеницы и ржи - на 805,5 миллиона долларов; макуха и другие твердые отходы, полученные во время производства растительных жиров - на 373 миллиона долларов; соя - на 344,6 миллиона долларов; мясо и субпродукты домашней птицы - на 199,2 миллиона долларов; макуха и другие отходы соевого масла - на 108,7 миллиона долларов; масло соевое - на 87,2 миллиона долларов; сигары, сигариллы и сигареты, сигареты с табаком или его заменителями - на 78,3 миллиона долларов; семена рапса - на 73,4 миллиона долларов.

Трофимцева также добавила, что импорт сельскохозяйственной продукции в январе-апреле текущего года составил более 2 миллиардов долларов.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукцией Украины в 2018 году увеличился на 1,7 миллиарда долларов - до 24,3 миллиарда долларов. В частности, экспорт украинской продукции АПК составил рекордные 18,8 миллиарда долларов, а импорт - 5,5 миллиарда долларов.