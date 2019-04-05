На рынках появилась первая весенняя редиска: что с нитратами и ценами (видео)

Цена вдвое меньше чем в прошлом году.

На полках украинских рынков появилась первая весенняя редиска. Цена меньше чем в прошлом году, говорится в сюжете канала “1+1”.

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На Херсонщине, откуда везут редиски больше всего, хвастаются вдвое большим урожаем, чем в 2018 году.

В этом году увеличено количество посевных площадей, поэтому цена оптовая уже на сегодня от 20 до 30 гривень, отмечают аграрии. В прошлом году она была вдвое выше.

Диетологи, несмотря на нитратоугрозу, советуют все же покупать и активно добавлять ее в меню. Подробнее смотрите в видео.