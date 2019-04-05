На рынках появилась первая весенняя редиска: что с нитратами и ценами (видео)
12:23, 05 апреля 2019Агро
95 0
Цена вдвое меньше чем в прошлом году.
Иллюстрация REUTERS
На полках украинских рынков появилась первая весенняя редиска. Цена меньше чем в прошлом году, говорится в сюжете канала “1+1”.
Читайте такжеИмпорт лука в Украину вырос в 62 раза: названы причины
На Херсонщине, откуда везут редиски больше всего, хвастаются вдвое большим урожаем, чем в 2018 году.
В этом году увеличено количество посевных площадей, поэтому цена оптовая уже на сегодня от 20 до 30 гривень, отмечают аграрии. В прошлом году она была вдвое выше.
Диетологи, несмотря на нитратоугрозу, советуют все же покупать и активно добавлять ее в меню. Подробнее смотрите в видео.
Первая весенняя редиска подешевела и заполонила рынки Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter