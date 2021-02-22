Кускусы — одни из наименее изученных животных на планете.

Во Вроцлаве показали редкого малыша медвежьего кускуса.

Об этом сообщает ТСН.

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Пол детеныша до сих пор неизвестен.

Медвежий кускус — эндемик Сулавеси и близлежащих островов в Индонезии. Его естественная среда обитания — субтропический или тропический сухой лес. Это одни из наименее изученных животных на планете.

Во вроцлавском зоопарке особенно радуются новому пополнению, так как именно там в марте 2018 года представитель этого вида впервые родился в неволе.

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Автор: УНИАН