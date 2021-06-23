Дело в том, что в дикой природе таких лемуров осталось всего несколько сотен и живут они исключительно на Мадагаскаре.

В кельнском зверинце впервые показали сифак кокереля – вымирающий вид лемуров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Эта парочка стала подарком от американского питомника. Дело в том, что в дикой природе таких лемуров осталось всего несколько сотен и живут они исключительно на Мадагаскаре. Поэтому чтобы эти животные не исчезли навсегда, их взялись восстанавливать американцы и дарить зверинцам в разных странах.

Новые дома сифаки кокереля уже нашли себе в нескольких британских и немецких зоопарках.

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Автор: Денис Прядко