Под угрозой исчезновения: британец сфотографировал вымирающих животных (видео)

10:17, 17 января 2019
Спасение видов
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Флак сфотографировал десятки редких видов животных \ скриншот с видео

Британец Тим Флак сфотографировал десятки редких видов для своей книги "Исчезающие".

Фото сделаны в стиле человеческих портретов \ скриншот с видео

Снимки сделаны в стиле человеческих портретов, чтобы произвести более сильное впечатление на зрителя.

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Теги: #животные#редкие животные