Под угрозой исчезновения: британец сфотографировал вымирающих животных (видео)

Снимки сделаны в стиле человеческих портретов, чтобы произвести более сильное впечатление.

Что общего у большой панды, японского журавля, белого медведя и гангского гавиала - все эти животные находятся под угрозой вымирания.

Британец Тим Флак сфотографировал десятки редких видов для своей книги "Исчезающие".

Снимки сделаны в стиле человеческих портретов, чтобы произвести более сильное впечатление на зрителя.