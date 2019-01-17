В Украине могут запретить тестировать косметику на животных

Проект Технического регламента на косметическую продукцию, предложенный Минздравом Украины, предлагает запретить использовать при изготовлении косметики 1328 ингредиентов, а также применять только разрешенные красители, консерванты и УФ-фильтры.

Минздрав Украины предлагает запретить тестировать косметику на животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 16 января. Минздрав предложил к общественному обсуждению проект Технического регламента на косметическую продукцию, который разработан на основе регламента ЕС №1223/2009.

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"Благодаря новому техническому регламенту украинцы будут пользоваться качественной и безопасной косметической продукцией. Если сегодня перечень запрещенных к использованию в косметической продукции ингредиентов составляет 400, технический регламент устанавливает 1328, а также предусматривает использование только разрешенных красителей, консервантов, УФ-фильтров", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что документ позволит украинским производителям экспортировать косметику, а иностранным – размещать производства на украинской территории.

"Один из важных аспектов нового регламента – запретить тестирование косметики на животных и дать возможность иностранным и национальным компаниям использовать новейшие технологические разработки, в частности альтернативные методы тестирования косметической продукции. Такие правила уже несколько лет действуют в странах Европейского союза", –добавили в Минздраве.

Для беспрепятственного развития косметического бизнеса в Украине Минздрав планирует предусмотреть переходной период для внедрения новых правил тестирования косметики.

"С внедрением нового технического регламента иностранные компании, которые уже отказались от тестирования своей продукции на животных, смогут реализовывать свою продукцию на украинском рынке на основе результатов исследований альтернативными методами. Параллельно с этим, министерство будет внедрять новые требования к тестированию, предоставляя переходный период для национальных компаний на внедрение новейших методов токсикологических исследований", – отметили в ведомстве.

Предложения и замечания можно присылать на протяжении месяца в письменном или электронном виде.