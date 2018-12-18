В Минэкологии надеются, что лося удастся оставить в Красной книге Украины

Зоозащитники заявляют, что к 2050 году лоси могут полностью исчезнуть в Украине, если их не внести в Красную книгу.

Министр экологии и природных ресурсов Семерак надеется, что лося европейского удастся оставить в Красной книге Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время брифинга.

Он напомнил, что 13 декабря Минприроды подало в Шестой апелляционный админсуд жалобу на решение Окружного админсуда Киева, которым был отменен приказ министерства о занесении лося европейского в Красную книгу Украины.

"13 декабря мы обжаловали это решение, и, надеюсь, что нам удастся в судебном порядке доказать свою правоту", - сказал Семерак.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года Семерак подписал приказ о внесении лося европейского в Красную книгу, которым, в частности, была запрещена охота на это животное на территории Украины.

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27 ноября 2018 года Окружной админсуд Киева по иску охотников признал незаконными приказы Минприроды «О запрете охоты на лося» и «О внесении изменений в перечень видов, которые заносятся в Красную книгу Украины (животный мир)».

14 декабря в Минприроды сообщили, что подали в Шестой апелляционный админсуд жалобу на решение Окружного админсуда Киева, которым был отменен приказ министерства о занесении лося европейского в Красную книгу Украины.

По данным Семерака, по состоянию на декабрь 2018 года популяция лося европейского составляла чуть более 3 тысяч особей.

Зоозащитники заявляют, что к 2050 году лоси могут полностью исчезнуть в Украине, если их не внести в Красную книгу.