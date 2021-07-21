Украинцы с пластиком больше "не пара", поэтому отказываются пользоваться им.

Разорвать отношения с пластиковым пакетом - такой флешмоб активно ширится в социальных сетях украинцев. Напомним, запрет распространения пластиковых пакетов вводится в Украине с 1 января 2022 года.

Как рассказали в эфире "Сніданку з 1+1", запустило флешмоб Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Его глава Роман Абрамовский на своей странице в Facebook написал, что токсичные отношения нужно разрывать быстро и без всякого сожаления. Все для того, чтобы таким образом привлечь внимание к теме отказа от использования пластиком в быту.

Присоединиться к флешмобу очень просто. Нужно добавить в друзья фановый аккаунт "Пакетик Пластиковый". Сделать пост в формате "жизненное событие" на Facebook с хэштегом #розриваю_стосунки_з_пакетиком, и поставить на аватар рамку "Разрываю отношения с пакетиком".

Запрет пластиковых пакетов

С 1 января 2022 года в Украине будут запрещены использование и продажа пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания.

С марта 2022 года из украинских магазинов исчезнут тонкие и сверхтонкие пакеты.

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Автор: Виктория Гордиенко