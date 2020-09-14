Рекордно сильные лесные пожары на западе США унесли жизни нескольких десятков человек, по меньшей мере 23 человека погибли.

В американском штате Калифорния очевидцы сняли огненный смерч. Это разрушительное природное явление, которое является очень опасным для населенных пунктов и промышленных центров.

Видео очевидцы публикуют в соцсетях.

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На кадрах видно, как далеко закручивается торнадо. Небо над ним окрашено в красный цвет, слышен вой сирен.

Температура в таком смерче может достигать тысячи градусов по Цельсию и более. Все на пути стихии сгорает и плавятся.

Рекордно сильные лесные пожары на западе США унесли жизни нескольких десятков человек, по меньшей мере 23 человека погибли. Сотни американцев остались без крыши над головой. Огонь охватил уже более 12 штатов. Больше всего жертв в Калифорнии.

Fire tornado in California...😱 pic.twitter.com/mX3sxdFFoz — Are you kidding (@Zoobizo) September 12, 2020

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Автор: Наталия Печиборщ