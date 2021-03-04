На снимках изображены четверолапые подопечные крупнейших приютов столицы.

В киевском метро появился необычный вагон - в нем размещены изображения бездомных животных.

Об этом сообщил в Facebook директор департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко, опубликовав видео из подземки.

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"Друзья, вы уже видели это замечательное влечение добра? В метро курсирует вагон с котиками и собачками, которые ждут семью. Изображены животные – подопечные крупнейших киевских приютов, в том числе и нашего Центра защиты животных", - написал он.

Инициативе принадлежит благотворительному фонду Happy Paw. Чиновник добавил, что в прошлом году отдел адопции Центр защиты животных сумел найти дома для более 750 бездомных животных.

"Звоните: (098) 828 14 14, Если решили приютить котика или песика", - добавил он.

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Автор: Юрий Годован