Он призывает остановить действия оккупантов на АЭС.

Исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец по ситуации с обстрелами российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции отмечает, что это может стать мировой катастрофой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

Стрелок назвал события на АЭС "варварскими действиями".

"Сейчас мы видим действия по отношению к крупнейшему атомному объекту Европы. Это 6 энергоблоков. На Чернобыльской атомной станции мы видели последствия аварии только на одном энергоблоке. Здесь их 6! И это может быть не просто катастрофа на всю Европу, это может быть мировая катастрофа", - подчеркнул он.

Чиновник призвал сделать все, чтобы остановить действия оккупантов на АЭС, ведь последствия могут быть непредсказуемыми.

"Нужно прекратить немедленно любые боевые действия на территории атомной станции... Необходимо призвать к тому, чтобы остановить любые действия, вообще не подходить даже близко к этому объекту. Вообще агрессия по отношению к данному объекту является нарушением абсолютно всех международных соглашений, абсолютно всех протоколов и договоренностей, которые сегодня имеет цивилизованный мир, в том числе в правилах ведения боевых действий", - подчеркнул Стрелец.

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