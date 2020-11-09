Антропогенное воздействие изменило экосистемы в 90% исследованных водоемов.

Среди всех антропогенных факторов на европейские озера больше всего влияют азотные и другие удобрения, а самую серьезную угрозу для рек представляют токсины (в частности, тяжелые металлы).

К таким выводам пришли европейские ученые, проанализировав 14 бассейнов европейских рек и еще 22 системы водоемов в Европе, сообщает Meteoprog.ua.

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В последнее время азотные удобрения все реже попадают в природные водоемы благодаря новому законодательству, которое постепенно принимается в разных странах ЕС. Тем не менее, антропогенное воздействие изменило экосистемы в 90% исследованных водоемов.

Исследователи отметили, что для дальнейшего восстановления европейских экосистем и биоразнообразия потребуются дополнительные меры. Например, необходимо активнее восстанавливать свободный поток рек (это планируется сделать в рамках принятой в этом году общеевропейской Стратегии биоразнообразия до 2030 года), использовать «продвинутые» фильтры и системы очистки сточных и дождевых вод.

Проблемы с реками в Украине

Из-за строительства множества гидросооружений, в том числе Каневской ГЭС, река Днепр превратилась во "фрагментированный водный ресурс".

"Река Днепр, которая была нашей крупнейшей артерией, потеряла свое значение как реки. Это фрагментированный водный ресурс, который перегорожен дамбами, гидросооружениями ГЭС", – заявила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

В этом контексте эколог подчеркнула, что строительство гидросооружений в Украине с самого начала было рискованным и с точки зрения безопасности не имело никакой перспективы.

"Мы имеем большие проблемы с реками Украины. Они теряют течение, происходит заиление, изменение гидрологического режима, это приводит к ухудшению качества воды. Мы теряем реки из-за этих гидросооружений", - сказала Тимочко.

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Автор: УНИАН