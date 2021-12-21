Экологический налог на размещение отходов должен служить не для наполнения государственного бюджета, а стимулировать предприятия уменьшать количество этих отходов, и внедрять системы вторичного использования сырья.

Об этом говорится в письме Профессиональной ассоциации экологов Украины (ПАЭУ) к председателю Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву.

Так, в ПАЭУ проанализировали два законопроекта по этой теме, поданы в ВР - № 6345 и № 6345-1, и высказали свои замечания.

"К сожалению, кроме фискальной функции, проект № 6345 не предусматривает никаких механизмов стимулирования к осуществлению природоохранных мероприятий. Ведь даже в пояснительной записке к проекту авторы отмечают: "Задачей проекта является увеличение поступлений в Государственный бюджет от экологического налога за размещение отходов", а не формирование системы должного обращения с отходами", - подчеркнули экологи в письме.

Кроме того, авторы законопроекта отмечают, что увеличение экологического налога должен служить для обеспечения защищенности общества от экологических катастроф, и достижения европейского уровня охраны окружающей среды. Однако арифметическое увеличение налогов не приведет к улучшению состояния окружающей среды в нашей стране, подчеркнули в ПАЭУ.

"Основная цель государственной политики в сфере управления отходами – это соблюдение иерархии управления отходами, внедрение мероприятий, способствующих повторному использованию продукции и подготовке к повторному использованию отходов, рециклинга и восстановления, а также внедрение принципа "загрязнитель платит". При этом цели достигаются такими мерами, как поощрение и поддержка проектирования и использования ресурсоэффективной продукции, а также продукции, пригодной к ремонту, повторному использованию и модернизации", - подчеркивают экологи.

Авторы письма убеждены, что увеличение налоговой нагрузки за размещение отходов без внедрения мер, направленных на предотвращение их образования, никак не решит вопрос с ухудшением экологической обстановки в регионах, и не поможет достичь европейского уровня охраны окружающей среды.

"Что касается альтернативного проекта 6345-1, он является более системным в части зависимости налоговой нагрузки от инвестиций в сферу экологической модернизации, но все же недостаточным для формирования системы мероприятий, направленных на предотвращение образования отходов", - подчеркивают экологи.

Авторы убеждены, что украинские предприятия заинтересованы в том, чтобы использовать добывающие отходы как вторсырье для строительства дорог, дамб, и уменьшать объемы образования отходов, однако их заинтересованность должна стимулироваться и поддерживаться на государственном уровне.

"Для системного решения существующей проблемы необходимо синхронно обеспечить доработку и принятие во втором чтении и в целом законопроекта "Об управлении отходами" №2207-1-д. Вместе с тем необходимо внести изменения в Налоговый кодекс в части повышения ставок экологических налогов за размещение отходов, в совокупности с возможностью применения понижающих коэффициентов в случае принятия природоохранных мероприятий, а также сформировать систему налоговых стимулов и преференций, которые поддерживают меры предупреждения образования отходов и вводят механизмы рециклинга, а также инвестируют средства в сферу переработки отходов.