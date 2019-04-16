Германия открывает большую ветровую электростанцию ​​в Балтийском море

Проект состоит из 60 турбин, расположенных в море между немецким островом Рюген и шведской береговой линией на севере.

Германия во вторник официально откроет огромную ветряную электростанцию ​​в Балтийском море - ключевой проект для "энергетического перехода" страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Канцлер Германии Ангела Меркель вместе с министрами Франции и Норвегии сегодня откроет проект "Аркона".

Проект состоит из 60 турбин, расположенных в море между немецким островом Рюген и шведской береговой линией на севере.

Построенные всего за три месяца прошлого года ветровые турбины уже поставляют 385 мегаватт электроэнергии - достаточно для примерно 400 тысяч домов.

Французский поставщик энергии Engie подписал контракт на четыре года на закупку электроэнергии у оператора OWP Arkona, совместного предприятия немецкой Eon и норвежской Equinor.

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Электричество будет проходить через французскую подстанцию, 150 километров кабелей которой соединяют ветрогенераторы.

Германия сосредоточена на политике "Energiewende" (энергетический переход), которая предусматривает субсидии на ветряные турбины и высокие затраты на передачу электроэнергии потребителям.

Один киловатт-час стоит 30 евроцентов, или в два раза больше, чем в соседней Франции, которая все еще в основном обеспечивается электроэнергией от атомных станций.

В Германии сегодня на долю возобновляемых источников приходится 38% энергопотребления, а к 2030 году планируется довести этот показатель до 65%. Более 20% энергии ветра Германия теперь получает с моря.

Ветровые парки Северного моря и Балтики могут похвастаться более чем 1300 ветряными мельницами мощностью около 6,4 гигаватт.

Напомним, в Германии в декабре 2018 года закрыли последнюю угольную шахту, что ознаменовало конец когда доминирующей отрасли.