Около половины украинцев считают, что те, кто сортируют мусор, должны меньше платить за его вывоз.

В среднем 40% опрошенных украинцев заявили о готовности сортировать мусор.

Об этом сообщили эксперты на пресс-конференции "Как украинцы относятся к сортировке мусора?".

Основатель исследовательской компании "Active Group" Андрей Еременко, ссылаясь на результаты опроса, сообщил, что почти 46% украинцев считают самой большой проблемой – отсутствие баков для сортировки или их неудобное расположение.

"Треть опрошенных убеждены, что в сортировке нет смысла, поскольку весь мусор смешивают и везут на один полигон. Более 30% респондентов ответили, что еще не привыкли", - сказал эксперт.

Читайте такжеВ Индии верующие купаются в реке, наводненной жуткой ядовитой пеной (фоторепортаж, видео)Также, добавил Еременко, почти половина респондентов считают, что те, кто сортирует отходы, должны меньше платить за их вывоз.

"Большинство украинцев пока не знают, что самым опасным отходом есть органика, то есть пищевые отходы, которые смешиваясь с неорганическими соединениями образуют вредные вещества", - отметил генеральный директор компании GreenAge Артем Миргородский.

Как отметили эксперты, эффективно работают программы распределения мусора во Львове, Виннице, Хмельницком. Сейчас муниципалитеты Ривне и Киева активно приобщаются к этой инициативе. Вскоре в столице появятся "зеленые островки" - зоны, где будут расположены баки для сортировки мусора.

***Исследовательская компания "Active Group" провела опрос 20-24 октября 2021 года. Методом индивидуального интервью было опрошено 1200 респондентов, проживающих на территории Украины (за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма). Погрешность выборки: теоретическая – при доверительной вероятности 95% и: процента ответов 50% - +/-2,9%; 25-75% - +/-2,5%; 10-90% - +/-1,7%.

Как сообщал УНИАН, сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" ввела сортировку и переработку отходов в 85 своих ресторанах по всей Украине.

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Автор: Алёна Кириченко