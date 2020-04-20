Пожарные, ветер и дожди: Гидрометцентр назвал причины улучшения качества воздуха в Киеве и прилегающих районах

Концентрация остатков горения близка к предельно допустимым концентрациям.

Качество атмосферного воздуха в Киеве, Житомирской и Киевской областях значительно улучшилось, концентрация остатков горения близка к предельно допустимым концентрациям.

Об этом заявил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«По состоянию на 20 апреля, благодаря усилиям наших пожарных и некоторому изменению синоптической ситуации, в частности, изменению направления ветра и кратковременным дождям, качество атмосферного воздуха в Житомирской и Киевской областях, где наблюдались наибольшие очаги пожара, а также в г. Киеве значительно улучшилось», - сказал Прокопенко.

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Кроме этого, он отметил, что по состоянию на утро 20 апреля не было задымленности в г. Киеве и в ряде областей.

«Если еще вчера метеостанции Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Полтавской областей фиксировали задымленность или дым, то, по состоянию на утро 20 апреля, такие явления уже отсутствуют. Сейчас качество атмосферного воздуха в Киеве близкое к обычному для этого периода весны. Взвешенные вещества - пыль и остатки горения - близкие или несколько выше предельно допустимых концентраций. Содержание в воздухе диоксида серы, диоксида азота, окиси углерода и формальдегида близкое к ПДК и ниже. По данным гидрометеорологической сети, радиационный фон - в пределах нормы», - сказал Прокопенко.

Как сообщал УНИАН, в течение дня 16 апреля в воздухе в Киеве был сильный запах продуктов горения, наблюдались задымленность и смог.

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По информации пресс-службы КГГА, в результате пожаров в Житомирской области и зоне отчуждения, а также пылевой бури вечером 16 апреля в воздухе в Киеве были зафиксированы значительные концентрации вредных веществ, выделяемых в результате горения.

В ГСЧС 17 апреля заверили, что смог в Киеве химической и радиологической угрозы не представляет.

18 апреля утром и до обеда в столице снова наблюдалась сильная задымленность.

19 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уровень загрязнения воздуха в Киеве снизился из-за смены направления ветра.

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По состоянию на утро 20 апреля в Житомирской области оставалось 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 продолжались работы по ограничению их распространения. В Зоне отчуждения усилия спасателей были направлены на локализацию 4 очагов тления пеньков, остатков древесины и 2 торфяников в очагах, пройденных огнем.