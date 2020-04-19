Пожары на Житомирщине не могут потушить из-за захламленности и отсутствие дорог – ГСЧС

Лесные пожары в Житомирской области начались 4 апреля, сейчас спасатели и лесники тушат 9 очагов огня.

Спасатели долго тушат лесные пожары в Житомирской области, поскольку не могут добраться до отдельных очагов огня из-за сильной захламленности лесных массивов и отсутствия дорог.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук сообщил во время онлайн-брифинга.

«Длительный процесс тушения лесных пожаров на территории Житомирской области связан с невозможностью доступа личного состава к отдельным очагам пожаров из-за сильной захламленности лесных массивов и отсутствия дорог», - сказал он.

По словам Демчука, для создания минерализованных полос и расчистки дорог привлечены тракторы лесохозяйственных предприятий и тяжелая инженерная техника Вооруженных сил.

«К ликвидации пожаров на территории Житомирской области всего привлечено 960 человек и более 150 единиц техники, из них от ГСЧС - 185 человек личного состава и 43 единицы техники, в том числе работает пожарная авиация - три самолета и пожарный поезд «Укрзализныци», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, лесные пожары в Житомирской области начались 4 апреля. По состоянию на сегодняшнее утро спасатели и лесники тушат 9 пожаров.

Советник министра внутренних дел Шкиряк не исключил, что ситуация с пожарами, которые продолжаются в Киевской и Житомирской областях, может быть результатом спланированной диверсии.