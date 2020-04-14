Пожар в Чернобыльской зоне: французские специалисты подтвердили, что в Киеве нет повышения уровня радиации (видео)

Пожар не привел к повышению уровня радиации.

Специалисты из Института радиационной защиты и ядерной безопасности Франции подтвердили, что в Киеве нет повышения уровня радиации вследствие пожара в Зоне отчуждения.

Об этом говорится в сообщении Посольства Франции в Украине в микроблоге Twitter.

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"Посольство Франции с большим вниманием следит за развитием ситуации, сложившейся в результате вспышки пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Безусловно, эти пожары негативно влияют на качество воздуха в Киеве и, в частности, уровень концентрации микрочастиц, но они не привели к повышению уровня радиации", - говорится в сообщении.

"Это наблюдение подтверждено французским Институтом радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN), который использует собственную систему радиационного контроля", - заявили французские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 га.

6 апреля правоохранители задержали подозреваемого в возникновении пожары. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради развлечения в нескольких местах поджег дикорастущую траву. После чего огонь ветром перекинулся дальше, а он уже не смог справиться и потушить пламя.

Задержанному мужчине вручено подозрение в причинении пожара по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 14 апреля, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин доложил президенту Владимиру Зеленскому, что ГСЧС нужно еще несколько дней, чтобы полностью потушить тление, которое осталось после пожара в Чернобыльской зоне.

Сегодня и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить, а проведенные замеры радиационного фона показывают, что он в целом в норме.