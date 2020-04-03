В венском зоопарке игривый белый медвежонок ждет первых зрителей (видео)
10:29, 03 апреля 2020Экология
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Посетителей сейчас нет из-за карантина.
В венском зоопарке подросла 5-ти месячный белый медвежонок Финья.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Посетителей сейчас нет из-за карантина, поэтому за развлечениями медвежонка наблюдают разве что работники зоопарка. Рассказывают, что маленькая любит купаться и играть с мячом.
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