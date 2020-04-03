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В венском зоопарке игривый белый медвежонок ждет первых зрителей (видео)

10:29, 03 апреля 2020
Экология
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Посетителей сейчас нет из-за карантина, поэтому за развлечениями медвежонка наблюдают разве что работники зоопарка. Рассказывают, что маленькая любит купаться и играть с мячом.

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