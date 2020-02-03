Ученый показал, как будет выглядеть Земля, если все ее водоемы высохнут (видео)

На видео вода уходит, оголяя невидимые нам участки морского дна и недр - в том числе континентальные шельфы, склоны и подъемы.

Ученый Джеймс О’Донохью опубликовал анимированную модель Земли, которая показывает, как по мере обмеления всех морей, океанов и рек обнажается скрытый водой ландшафт планеты.

О’Донохью - бывший сотрудник NASA, теперь работает в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA), пишет Naked Science.

В своей работе он использовал ролик NASA от 2008 года, которое создал физик и аниматор Хорас Митчелл, дополнил его, обновил и добавил счетчик, показывающий понижение уровня Мирового океана: на видео вода уходит, оголяя невидимые нам участки морского дна и недр - в том числе континентальные шельфы, склоны и подъемы.

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"Я замедлил видео, чтобы показать, как на первых десятках метров ниже уровня моря мгновенно открывается множество подводных ландшафтов. (...) Из-за последнего ледникового периода часть воды из океана оказалась запертой в виде льда на полюсах планеты. (...) До этого существовали сухопутные мосты, которые позволяли людям мигрировать, а когда ледниковый период закончился, вода как бы запечатала их", - объяснил О’Донохью.

Модель, в частности, демонстрирует, как обнажается Срединно-океанический хребет, расположенный в центральных частях всех океанов и простирающийся на 70 тысяч километров в длину, когда водоемы высыхают до отметки 3000 метров ниже уровня моря.

Затем, когда счетчик показывает шесть тысяч метров ниже уровня моря, исчезает большая часть всех океанов. На протяжении еще нескольких тысяч метров на Земле остается только Марианская впадина в западной части Тихого океана, которая тоже окончательно мелеет при 11 тысячах метров ниже уровня моря.

Видео: Dr James O'Donoghue

Как отмечает О’Донохью, эта модель "высушенной" Земли дает нам представление о том, как выглядел мир наших древних предков.

Напомним, ранее в ООН сообщили, что уровень мирового океана повышается быстрее, чем предполагалось до сих пор, и это может привести к катастрофическим последствиям для всего человечества.