Пластиковым мусором завалена даже Арктика - исследователь

Немецкий исследователь Арвед Фукс обеспокоен ростом количества пластикового мусора даже в отдаленных и безлюдных регионах Земли, в частности в Арктике.

Немецкий исследователь Арктики Арвед Фукс (Arved Fuchs) выступил за законодательные меры против засорения природы пластиком и раскритиковал круизный туризм в Арктику.

В интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung, обнародованном в понедельник, 12 августа, ученый выразил обеспокоенность ростом количества пластиковых отходов даже в незаселенных регионах земного шара, передает DW.

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По словам Фукса, пластиковый мусор можно найти "повсюду": на севере Шпицбергена, на северо-западе Гренландии и тому подобное. Одной из причин загрязнения отдаленных регионов исследователь считает развлекательный туризм на больших круизных лайнерах. "Судам для развлечений нечего делать в Арктике", - заявил Фукс.

В регионах, где на сотни тысяч километров нет ни одного человека, побережья завалены пластиковыми отходами, отмечает исследователь. Это могут быть емкости из-под кремов и гелей, резиновые тапочки, остатки пластиковых оберток и тому подобное. Что больше пластика выбрасывают в море, то больше такое засорение вредит морской фауне, отмечает Фукс. Исследователь требует введения законодательных мер против загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами.