Один из столичных рынков решил отказаться от пластика и полиэтилена

Экологическую инициативу ввели на 107 годовщину рынка.

С третьего июля на Бессарабском рынке начали отказываться от пластика и полиэтилена.

Зато планируют использовать пакеты, контейнеры и стаканы из крафтовой бумаги. Для упаковки мяса и рыбы здесь также предусмотрели подпергамент, который не пропускает влагу, жир и запах. Об этом пишет издание "Хмарочос".

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Сегодня выбор между бумагой и пластиком остается за продавцами. В Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов об ограничении использования пластика, – рассказывает пресс-секретарь коммунального предприятия Яна Мирошник. – Но пока они не приняты, мы не можем никого обязать отказаться от полиэтиленовых пакетов».

Для того, чтобы побудить продавцов таки поддержать инициативу, первую партию брендированных пакетов и тары им раздали бесплатно, чтобы дать возможность попробовать, привыкнуть и определиться с наиболее удобным видом упаковки. Затем они смогут заказывать ее в КП «Бессарабский рынок», или покупать где-нибудь на собственное усмотрение.

Среди работников торговых точек на рынке мнения разделились.