Во Львове заработала первая сортировочная отходов: что можно сдавать

Сюда на переработку можно приносить более 20 видов вторичного сырья.

Во Львове на территории завода «РЕМА», что на улице Заводской, 31, открылась первая в городе сортировка отходов.

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Сюда на переработку можно приносить более 20 видов вторичного сырья, сообщили в пресс-службе Львовского горсовета. В частности, на станции работает консультант, который помогает разобраться с особенностями разделения ресурсоценных отходов и мусора. Так, сюда люди могут приносить макулатуру, пластики различных типов, упаковку тетра-пак, металлические отходы и тому подобное. Все это на месте сортируют в соответствующие контейнеры, а после накопления прессуют и отправляют на переработку.

Такую сортировочную организовали активисты общественной организации «Зеленая коробка». Она работает с понедельника по пятницу с 17:00 до 20:00, а в субботу – с 12:00 до 17:00.

В планах активистов превратить сортировочную на общественное учебное пространство, где можно будет научиться правильному обращению с отходами, собранными дома или на работе, передает portal.lviv.ua.

«Мы поддерживаем общественные инициативы, ведь они способствуют формированию культуры обращения с отходами. Этот проект особенно полезен для Львова, ведь с началом запуска будущего мусороперерабатывающего завода на уровне всего города будет введена сортировка отходов. И такие инициативы будут помогать жителям в адаптации к изменениям. Также первая сортировочная бытовых отходов является важной для воплощения общегородской просветительской кампании по рациональному обращению с отходами», – рассказал директор ЛКП «Зеленый город» Вадим Ноздря.

В настоящее время возле домов львовян есть баки для раздельного сбора стекла, пластика, смешанных отходов, кое-где есть еще оборудованные контейнеры для бумаги. Недавно во Львове заговорили об отдельных контейнерах для сбора органики, впрочем их сначала установят лишь на 20% территории города.

Собранную в отдельные контейнеры органику из-под домов львовян должен вывозить отдельный мусоровоз «Львовспецкомунтранса» и транспортировать ее на территорию предприятия или на другую коммунальную территорию, где будут работать два компостера. По предварительным данным, станция компостирования будет находиться рядом с будущим мусороперерабатывающим заводом на улице Пластовой, 13.