"Люди подходят ко мне сделать селфи": индиец сделал себе золотую маску от коронавируса (фото)

Мужчина говорит, что ему нравится носить такую маску.

Индийский бизнесмен Шанкар Кураде сделал себе за четыре тысячи долларов защитную маску из золота для профилактики от смертельного коронавируса.

Об этом пишет The Straits Times.

«Сама маска тонкая. Также на ней есть небольшие отверстия, которые позволяют мне дышать», - рассказал Кураде.

Читайте такжеВ США бариста получил $50 тысяч чаевых за отказ обслуживать клиентку без маски

Идею житель Индии заимствовал у человека, сделавшего маску из серебра.

Маска весит 60 граммов, на ее изготовление ушло восемь дней. Однако владелец не уверен, что такая маска эффективно защищает от коронавируса, поэтому соблюдает другие меры предосторожности.

Мужчина говорит, что ему нравится носить такую маску.

«Люди подходят ко мне, чтобы сделать селфи», - рассказал бизнесмен.

Как сообщал УНИАН, в индийском городе Гондал недоброжелатели похоронили человека заживо, но он сам смог выбраться из могилы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram