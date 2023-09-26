В советские времена было много чего такого, что трудно понять современному человеку. Например, чудное "дизайнерское решение", красить ступени по краям.

В советское время загадок в содержании жилфонда было много. Вот и на вопрос, почему в СССР красили ступеньки только по краям, также, как и стены - только наполовину, точного ответа нет, но более ли менее правдоподобных версий несколько.

Давайте сначала разберемся, зачем ступеньки красят по бокам. Считается, что это делается, чтобы помочь сориентироваться слабовидящим. Также есть версия, что это делается для сокрытия ляпов, а именно кривизны стен в местах стыков со ступенями. Также это могли делать для маскировки пятен на полу, которые оставались после покраски стен и перил. Действительно, не оттирать же их. А еще крашеные края облегчали уборку, ведь мусор не забивался в щели, а скользил по покрытому краской углу и его легче было сметать в совок.

Кроме того, есть вообще смешная версия - крашеные края ступеней имитировали ковровую дорожку, которая была чуть ли не фетишем среди советских людей.

Видео дня

Почему в СССР красили стены на половину

Это "дизайнерское решение", которое унаследовала и современная Украина, тоже точного объяснения не имеет, хотя многих интересует почему стены в подъездах красят в два цвета.

Во-первых, считается, что темная нижняя часть стены и светлая верхняя визуально расширяют пространство. Также в том, почему стены красят наполовину, есть и доля рационализма. Дело в том, что к покрашеным внизу стенам меньше берется грязь, а даже если и взялась, то ее почти не видно на темном фоне.

Во-вторых, такой прием использовали для экономии денег, ну и, чтобы краски хватило на дольше.

Почему в СССР все красили зеленым - дело в практичности

В те времена зеленый цвет был очень популярен у управдомов не спроста. Дело в том, что зеленая краска хорошо маскировала грязь и плесень, а также скрывала трещины и другие дефекты на стенах.

Кроме того, во времена СССР краски именно зеленого цвета везде было в избытке. Она всегда была одного оттенка, что, согласитесь, весьма удобно. Не было риска, что, купив зеленую краску через два-три года после ремонта, она окажется совсем другого оттенка.

Ранее УНИАН писал, почему в СССР ели пельмени с уксусом.

Вас также могут заинтересовать новости: