Полицейский города Сомерсет Мет Лима с пониманием отнесся к женщинам с маленькими детьми, которых заподозрили в краже некоторых продуктов из местного магазина. Мужчина приобрел им подарочные сертификаты, чтобы семьи смогли достойно отпраздновать Рождество.
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Об этом говорится в сообщении департамента полиции города штата Массачусетс.
Копа вызвала охрана супермаркета после того, как покупатели пробили на кассе самообслуживания не все взятые продукты. На месте происшествия полисмен выяснил, отведя подозреваемых чуть дальше от детей, об обстоятельствах: подозреваемые хотели устроить праздничный ужин двум маленьким детям, однако денег на продукты не хватило.
Вместо того чтобы выдвигать американкам обвинения в краже, полицейский оплатил им рождественский ужин.
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