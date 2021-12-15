Авторы идеи по созданию микропамятников считают, что такой проект поможет популяризировать историю Днепра.

В центре Днепра открыли необычный памятник микропылесосу. Скульпутура является мини-копией пылесоса "Ракета". Забавную инсталляцию уже оценили в сети, многие отнеслись к идее довольно скептически.

Об открытии нового памятника сообщает издание "Відкритий".

Памятник микропылесосу установили в самом центре Днепра, на улице Короленко. Такая мини-скульптура не первая в городе. Всего уже установили 10 маленьких инсталляций, среди которых горожанам особенно запомнились памятники коту Василию, зачетной книжке и печенью.

Автор проекта "Почувствуй Днепр", в рамках которого устанавливают забавные мини-памятники, рассказал, что новая инсталляция в виде микропылесоса подчеркивает "легендарную историю" города в промышленности.

Читайте такжеПод Житомиром главная елка порвала интернет-провода и упала во время установки (фото, видео)Памятник пылесосу "Ракета", который ранее производили на Днепропетровском агрегатном заводе, уже оценили в сети. Новость о создании такой микроскульптуры развеселила многих пользователей.

Одни комментаторы отметили, что инсталляция выглядит довольно интересно. Однако другие пользователи считают, что памятник в виде пылесоса едва ли является именно той деталью, которая точно украсит город.

"Размер не важен", - шутят украинцы о памятнике.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Харькове появится памятник Геннадию Кернесу, сначала его слепят из глины.

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Автор: Полина Кузенко