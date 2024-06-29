Украинский изобретатель отошел в вечность после долгой и тяжелой болезни.

В США после тяжелой и продолжительной болезни на 93-м году жизни умер Любомир Романкив - украинский изобретатель, автор почти 70 патентов и двух десятков открытий, меценат, общественный деятель, лидер национальной скаутской организации "Пласт". Об этом в Facebook сообщили родные Романкива.

Голос Америки напоминает, что будущий украинский изобретатель родился 17 апреля 1931 года в Жовкве Львовской области. Во время Второй мировой войны вместе с семьей выехал в США, где стал ведущим ученым компании IBM, имя которого внесено в национальный зал изобретателей США.

Почти 40 лет назад Романков разработал революционную технологию, чем начал эру персональных компьютеров. Он изобрел тонкопленочные магнитные головки для записи информации, что сделало возможным появление жестких дисков и персональных компьютеров. Так, технологию Романкива для сбора своего первого компьютера использовали в Apple.

Видео дня

Портрет Любомира Романкива размещен в Зале национальной славы США рядом с портретом Стива Джобса.

Романкив рассказывал, что тогда никто не догадывался, каким революционным будет его изобретение.

"Apple была основана тем способом, что Стив Возняк купил у нас эти диски и в своем гараже построил первый компьютер, персональный компьютер. Тогда этим заинтересовался Джобс, который на самом деле технологию не очень знал. Но он был хорошим продавцом, и он тогда начал строить Apple", - говорил Романкив.

В Украине Любомира Романкива наградили орденом князя Ярослава Мудрого, государственной наградой за выдающиеся заслуги перед Украиной в области укрепления международного авторитета Украины, в том числе по развитию науки.

Романков на протяжении всей жизни был активным участником скаутской организации "Пласт". Кроме того, он впервые не только теоретически поставил задачу развертывания Пласта по всей Украине, но организовал системное финансирование этого проекта в первые 5 лет.

Кто из известных украинцев ушел из жизни в последнее время

В апреле стало известно, что умер известный украинский писатель Дмитрий Капранов. По словам его брата-близнеца Дмитрия, художник ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

Вас также могут заинтересовать новости: