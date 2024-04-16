Причина смерти пока не сообщается.

Известный украинский писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщается на странице "Братья Капрановы" в Facebook.

"Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно скончался Дмитрий", - говорится в заявлении.

Что стало причиной смерти - неизвестно. Завтра, 17 апреля, появится информация о месте и дате прощания с публицистом.

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Ближайщие мероприятия, которые были запланированы с участием братьев Капрановых, отменены.

Чем известен Дмитрий Капранов

Дмитрий Капранов родился в городе Дубоссары (Молдавия). Детство прошло в Очакове Николаевской области, там же в 1984 году окончил среднюю школу. Позже он вместе с братом переехал в Москву, но еще до полномасштабного вторжения вернулся в Украину.

В конце 1990-х годов братья Капрановы выпустили сборник "Сказки Деда Панаса". В 2000 году они организовали издательство "Зелёный пёс".

4 февраля 2004 года братья Капрановы в знак протеста против нового бюджета Украины, который, по их мнению, остановил издание книг, сожгли рукопись нового романа у здания Кабинета Министров. Позднее бюджет был изменён.

В 2011 году братья Виталий и Дмитрий Капрановы решили вступить в националистическую организацию "Тризуб" им. Степана Бандеры в знак протеста против правящего режима.

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