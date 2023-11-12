Выберите любимый напиток и пройдите этот "свежезаваренный" тест.

Вы любите кофе или чай? Эспрессо, латте или капучино? Черный чай или зеленый? Знаете ли вы, что по вашему любимому напитку можно узнать больше о вашем характере? Давайте посмотрим, что говорит о вас этот психологический тест.

Тест на личность и характер по любимому напитку

1. Кофе

Если вы любите кофе, то относитесь к серьезным, терпеливым и трудолюбивым людям старой закалки. Кроме этого, вы:

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целеустремленный и решительный человек;

самодостаточный и сильный;

любите спорт;

не желаете меняться - вас вполне устраивают привычки, которые сформировались у вас по-своему.

Также, если вы любите эспрессо, то имеете сильный характер и всегда действуете открыто, а если предпочитаете капучино, то вы - авантюрная, утонченная, честная, целеустремленная и суперкреативная личность. Если же ваш любимый напиток латте, то вы - расслабленный и непринужденный человек, который плывет по течению.

2. Черный чай

Если вы принадлежите к "чайному" типу личности, то вам нравится гармония, внутреннее спокойствие и глубокие содержательные разговоры. Кроме этого, вы:

цените домашний уют и окружение близких людей, вам нравятся беседы за чашкой чая;

удачно совмещаете работу и личную жизнь, для вас важны традиции, обычаи и ценности;

любите знакомиться с новыми людьми и открывать новые места;

вы - доброжелательный, старомодный и полный энтузиазма человек, впрочем, в то же время можете быть и излишне оптимистичными;

имеете твердое мнение и смелы.

Вам нравится слушать истории людей и общаться всюду, где бы вы ни были, а еще вы умеете наслаждаться мелкими радостями в жизни.

3. Зеленый чай

Если же вы предпочитаете зеленый чай, то относитесь к спокойным, решительным, приземленным и рассудительным людям. Кроме этого, вы:

излучаете чистую, спокойную и заземленную энергию;

с энтузиазмом относитесь к своему здоровью и жизненным целям в целом;

стремитесь достичь эмоционального, физического и психического равновесия в жизни;

вы - самосознательный человек и разрываете связи со всеми, кто вносит токсичность в вашу жизнь;

не желаете быть "рабом" традиций или трендов - вам нравится выделяться из толпы, чтобы подчеркнуть свою уникальность.

Кроме всего перечисленного, вы также еще внимательный наблюдатель и замечательный

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