На поиски дается всего десять секунд.

Некоторые головоломки требуют от вас лишь проявления внимательности, однако другие не решить без логического мышления.

Сегодня УНИАН предлагает вам проверить, способны ли вы находить недостатки и ошибки на картинке, когда время критически ограничено. На эту загадку у вас будет не более 10 секунд.

Посмотрите внимательно на изображение ниже. Можно увидеть большой желтый автобус, который ждет толпа на остановке. Люди одеты довольно тепло, а деревья на заднем фоне почти потеряли листья.

Видео дня

Установите таймер и начинайте искать, что же именно с этой картинкой не так.

Нужна подсказка? На картинке не хватает некоторых элементов. Вернитесь и попробуйте посмотреть на нее именно так.

Правильный ответ

Думаем, что автобус мог вам показаться довольно необычным. Все дело в том, что у него отсутствуют фары и зеркала заднего вида.

Головоломки, которые понравились читателям

Ранее мы публиковали изображение, на котором есть один недостаток. Вы должны заметить его всего за пять секунд.

Также предлагаем вам довольно простой, но очень хитрый тест, который может вас запутать. Необходимо определить, почему лесоруб выглядит странно.

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