Интересно, но даже губы человека могут рассказать о нем интересные факты.

Губы бывают разными - пухлыми, тонкими, даже в форме сердца. Иногда нижняя губа больше верхней, а иногда наоборот. Физиогномика, как наука, позволяет узнать характер человека именно по чертам лица - в том числе, по губам. Пройдите психологический тест и выясните о себе много интересного.

Психологический тест по картинкам - какая у вас форма губ

Данный психологический тест на характер поможет вам быстро и легко узнать, какой вы человек на самом деле, а также какие у вас есть отрицательные и положительные качества. Всё, что нужно - выбрать форму губ, наиболее похожую на вашу.

Полные губы

Если у вас полные губы, то тест на характер скажет, что вы чуткий человек, который превыше всего ценит отношения. Женщины с пухлыми губами чрезвычайно уверены в себе и смелы. Они социальные бабочки. Они также очень щедры и заботливы в своих отношениях. Когда они заботятся, они заботятся очень глубоко. Они также очень страстны и умеют любить. Из вас получится отличный родитель. У вас есть сильное врожденное желание защищать и воспитывать других.

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Ваша заботливая и бескорыстная натура также предполагает заботу о других. Склонны быть ближе к своей семье и друзьям. Вы веселый и общительный человек. Любите проводить время со своими близкими друзьями и семьей. Можете быть экспрессивными и страстными. Чрезвычайно уверены в себе и физически привлекательны, однако временами вы склонны быть немного импульсивными и безрассудными. Можете говорить в спешке или не думая, что может быть стать проблемой, можете быть упрямым, и заставить вас передумать довольно сложно. Вы предприимчивый человек - не тратите время на медлительность.

Нижняя губа больше, чем верхняя

Если вы проходите тест психологический и видите именно такую форму губ у себя, то как правило, вы умеете веселиться. Вам вообще не нравится рутина. Вы не созданы для работы с 9 до 5. Преуспеваете в карьере, которая дает вам пространство для самовыражения. Вам нравится наслаждаться жизнью и вести веселый и энергичный образ жизни. Любите спонтанность в жизни, строите планы на ходу. Вы любите авантюрные путешествия. Находитесь на пути туда, куда вас приведет жизнь. Вы очень любопытная душа. Открыты для новых возможностей. Склонны быть весьма чувственными. Можете верить своему сердцу и интуиции. В основном прямолинейны, предпочитаете пробовать что-то новое, получать новый опыт и исследовать новые места. Гордитесь своей независимостью.

Верхняя губа больше, чем нижняя

Если это ваш вариант, то вы любитель драмы. Склонны иметь о себе очень высокое мнение. Вам нравится, чтобы вас любили такими, какие вы есть. Вам также нравится быть всеобщим любимцем. Вы наслаждаетесь вниманием. Харизматичны, живете полной жизнью. Вы можете какое-то время наблюдать за ситуацией, но воспользуетесь подходящей возможностью, чтобы сказать то, что необходимо сказать, или все, что у вас на уме. У вас также хорошее чувство юмора. Вы один из самых забавных людей, которые могут придумать правильную кульминацию или шутку в любой ситуации. Вы довольно интеллектуальны и начитаны во многих вопросах. Неудивительно, что у вас есть что-то ценное, что вы можете добавить к разговору. Вы также вполне компетентны. Умеете передавать свои идеи и формулировать свои мысли.

Тонкие губы

Психологический тест на характер человека с тонкими губами скажет, что вы сдержанны и осторожны. Вас также иногда считают одиночкой. Вы можете быть счастливы и в одиночестве. Однако ваша интровертная личность также делает вас самостоятельным. Вы уверены в себе и в одиночестве. Находясь в коллективе, сможете быстро ладить с людьми и ввязываться в беседы. Вы полны решимости достичь своих целей. На самом деле вы превосходите свои собственные ожидания. У вас могут возникнуть проблемы с общением с людьми с пухлыми губами.

Губы в форме сердца с четким контуром

Вы хороший собеседник. Умеете обращаться со словом - ваши речи завораживают и очаровывают собеседников. Вы творческий человек. Сообразительны, однако иногда это работает против вас. Думайте, прежде чем говорить, особенно когда вы возмущены. У вас сильная память. Прекрасно знаете о своих возможностях и всегда получаете то, что хотите. У вас уникальный стиль самовыражения. Вы продуктивны и успешны. Иногда вы можете быть реактивным и импульсивным. Вы любите спонтанность. Вам не нравится рутина и однообразный образ жизни. Вы также очень романтичны и довольно популярны среди противоположного пола.

Губы в форме сердца с нечетким контуром

Этот тест на характер говорит, что вы ответственны и надежны. Умеете решать любые проблемы. Хорошо соблюдаете сроки и эффективно управляете временем. Вы склонны терять из виду эмоциональные границы. Иногда это может привести к тому, что вы перестанете следить за собой. Вам необходимо инвестировать в заботу о себе. Вы также можете пренебречь своими потребностями, чтобы обеспечить других.

Заслуживаете доверия. Вы достаточно зрелы и подходите к вопросам вдумчиво. Вам нужно много практиковать любовь к себе. Склонны терять из виду себя, стремясь быть рядом со всеми. Можете подавлять свои эмоции и мысли, сохраняя молчание в различных ситуациях. Вам нужно усвоить, что вы у себя - главный приоритет.

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