Под Запорожьем женщина рыла туннель, чтобы освободить сына из колонии (фото)

Женщина успела прорыть 10-метровый подкоп, но ее остановили правоохранители.

В Запорожской области мать решила вырыть тоннель до исправительной колонии, чтобы помочь сыну сбежать из мест заключения.

Об этом сообщается на Instagram-странице "Это Запорожье".

Читайте такжеВ Одессе после неудачного ограбления вор выпил коньяк и съел продукты хозяина квартиры

"Женщина из Николаева рыла подкоп, чтоб вытащить из тюрьмы своего сына", – говорится в сообщении.

Она арендовала дом недалеко от колонии в Вольнянском районе Запорожской области и по ночам при помощи инструментов рыла туннель к исправительному учреждению.

Женщина успела прорыть подземный ход трехметровой глубины и порядка 10 метров в длину.

В Вольнянском районе находятся две исправительные колонии – №20 и №55. В которой из них отбывает наказание сын задержанной, неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в Чикаго заключенный вышел из тюрьмы, выдав себя за другого человека с помощью медицинской маски.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram