Под Запорожьем женщина рыла туннель, чтобы освободить сына из колонии (фото)
В Запорожской области мать решила вырыть тоннель до исправительной колонии, чтобы помочь сыну сбежать из мест заключения.
Об этом сообщается на Instagram-странице "Это Запорожье".
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"Женщина из Николаева рыла подкоп, чтоб вытащить из тюрьмы своего сына", – говорится в сообщении.
Она арендовала дом недалеко от колонии в Вольнянском районе Запорожской области и по ночам при помощи инструментов рыла туннель к исправительному учреждению.
Женщина успела прорыть подземный ход трехметровой глубины и порядка 10 метров в длину.
В Вольнянском районе находятся две исправительные колонии – №20 и №55. В которой из них отбывает наказание сын задержанной, неизвестно.
Как сообщал УНИАН, в Чикаго заключенный вышел из тюрьмы, выдав себя за другого человека с помощью медицинской маски.
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