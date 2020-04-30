Порно-челлендж на карантине: Pornhub призвал поклонников снять "бесконтактное порно"

Челендж от Pornhub должен показать, что "социальное дистанцирование тоже может быть сексуальным".

Один из самых известных ресурсов с фильмами для взрослых Pornhub призвал своих поклонников снять «бесконтактное порно» и загрузить его на платформу.

Соответствующий ролик сервис опубликовал в своем Youtube.

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Такой челлендж от Pornhub должен показать, что «социальное дистанцирование тоже может быть сексуальным».

Конечно, сам порноресурс не остался в стороне и создал «Чистое порно мира», где самые известные звезды индустрии на собственном примере показывают, как соблюдать гигиену во время карантина.

«Мы собрали лучших актеров и актрис со всего мира, чтобы показать вам, как оставаться в чистоте и безопасности во время пандемии. Мы не хотим просто показать вам важные советы. Мы хотим понять, как можно прийти к безопасному сексу с помощью нашего креатива», - говорится в описании к видео.







Как сообщал УНИАН, один из самых известных ресурсов с фильмами для взрослых Pornhub вместе с Amazon Dating запустили пародийный сайт Scrubhub, на котором знаменитости и обычные люди моют руки.

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