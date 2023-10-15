Данное исследование уникально, но есть три причины быть осторожными.

Общеизвестно, что кофе оказывает положительное влияние на здоровье в долгосрочной перспективе. Употребление эквивалента трех-четырех чашек растворимого кофе в день снижает риск многих заболеваний, включая болезни сердца, диабет 2 типа и некоторые виды рака.

Большинство людей с возрастом каждый год набирают небольшое количество веса. Но может ли кофе помочь предотвратить постепенное увеличение веса? Группа исследователей изучила, приводит ли употребление дополнительной чашки кофе в день (или добавление сахара, сливок или немолочной альтернативы) к большему или меньшему увеличению веса, чем у тех, кто не корректировал свое потребление.

Их исследование, которое уже прошло рецензирование и предварительно опубликовано на ScienceDirect, обнаружило умеренную связь между кофе и меньшим набором веса, чем ожидалось. Об этом пишут профессор общественного здравоохранения и благополучия из Университета Квинсленда Лорен Болл и диетолог, исследователь и преподаватель из Университета Southern Cross Эмили Берч для The Conversation.

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Люди, которые выпивали дополнительную чашку кофе в день, за четыре года набрали в весе на 0,12 кг меньше, чем ожидалось. Добавление сахара привело к увеличению веса на несколько больше (0,09 кг), чем ожидалось за четыре года.

Как проводилось исследование и что оно обнаружило

Исследователи объединили данные трех крупных исследований, проведенных в США: двух исследований здоровья медсестер с 1986 по 2010 год и с 1991 по 2015 год, а также катамнестического исследования медиков с 1991 по 2014 год.

Исследования здоровья медсестер - два крупнейших когортных исследования, в которых приняли участие более 230 тысяч человек, и в них изучаются риски хронических заболеваний у женщин. В исследовании медиков приняли участие более 50 тысяч мужчин-медиков, в нем изучается взаимосвязь между питанием и состоянием здоровья.

Участники всех трех исследований заполнили базовую анкету и еще одну анкету каждые четыре года для оценки потребления ими еды и напитков. Используя объединенные наборы данных, исследователи проанализировали изменения в потреблении кофе и изменения в весе, о котором участники сообщали сами, с четырехлетними интервалами.

В среднем за четыре года прибавка веса в исследованиях медсестер составила 1,2 кг и 1,7 кг, тогда как участники исследования медицинских работников прибавили в среднем 0,8 кг.

Исследователи обнаружили, что увеличение потребления несладкого кофе с кофеином или кофе без кофеина на одну чашку в день было связано с увеличением веса, которое было на 0,12 кг меньше, чем ожидалось, за четыре года.

Добавление сливок (молока) или немолочной альтернативы не оказало существенного влияния на изменение веса.

Однако добавление сахара (одна чайная ложка) в кофе было связано с увеличением веса, которое за четыре года было на 0,09 кг больше, чем ожидалось.

Эта ассоциация была более сильной у участников, которые были моложе и имели более высокий индекс массы тела в начале исследования.

В чем плюсы и минусы исследования

Данное исследование уникально по двум причинам. У него был очень большой размер выборки, и оно следило за участниками на протяжении многих лет. Это добавляет уверенности в том, что эти ассоциации реальны и, вероятно, могут быть применены к другим группам населения.

Тем не менее, есть три причины быть осторожными:

Во-первых, полученные данные представляют собой ассоциацию, а не причинно-следственную связь. Это значит, что исследование не доказывает, что потребление кофе является истинной причиной изменения веса. Скорее, это показывает, что два изменения наблюдались одновременно с течением времени.

Во-вторых, результаты, касающиеся веса, были очень скромными. Среднее предотвращенное увеличение веса за четыре года на основе одной чашки кофе составило 0,12 килограмма, что составляет около 30 граммов в год. Эта сумма может не иметь существенного значения для большинства людей, желающих контролировать вес.

В-третьих, этот анализ не учитывал вариабельность количества кофеина в кофе (которое, как мы знаем, может быть высоким), он просто предполагал стандартное количество кофеина на чашку.

Как кофе может помочь в контроле веса

Кофеин является природным стимулятором, который, как было доказано, временно снижает аппетит и повышает концентрацию внимания. Это может помочь снизить чувство голода на короткий период времени, что потенциально может привести к снижению потребления калорий.

Некоторые люди пьют кофе перед тренировкой в качестве стимулятора, чтобы улучшить результаты тренировки: если тренировка более эффективна, можно потратить больше калорий. Однако считается, что эта выгода скорее краткосрочная, чем долгосрочная.

Также было доказано, что кофеин ускоряет метаболизм, заставляя сжигаться больше энергии во время отдыха. Однако этот эффект сравнительно невелик и не может заменить регулярную физическую активность и здоровое питание.

Наконец, кофе обладает мягким мочегонным эффектом, что может привести к временной потере веса из-за воды. Но это потеря воды, а не жира, и вес быстро восстанавливается при повторной гидратации.

Стоит ли пить кофе для похудения

"На потерю веса могут влиять различные факторы, поэтому не будьте слишком воодушевлены связью кофе и веса, подчеркнутой в этом исследовании, и не увеличивайте потребление кофе до необоснованного уровня", - отмечают авторы статьи.

Большинство взрослых могут безопасно потреблять около 400 мг кофеина в день. Это эквивалентно двум чашкам эспрессо, четырем чашкам растворимого кофе или восьми чашкам чая.

Другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее ученые объяснили, как кофеин влияет на появление или устранение головных болей. Влияние кофеина на головные боли неоднозначно, ведь обычная утренняя чашка кофе может вызвать пульсирующую головную боль. Такой же результат может появится, если выпить больше этого напитка, чем обычно. С другой стороны, крепкая чашка кофе может также остановить некоторые мигрени.

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