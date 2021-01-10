Житель белорусского Гродно поджег 18 мусорных баков, чтобы вспомнить пионерские костры.
Об этом сообщает «Наша нива».
На 39-летнего жителя Гродно завели уголовное дело за хулиганство. Следствие считает, что в ноябре-декабре прошлого года он поджег 18 баков для мусора.
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Мужчина объяснил, что вечерами выпивал дома в одиночестве, а когда алкоголь заканчивался, ходил в магазин. Возвращаясь, он поджигал мусорные баки, потому что ему хотелось вспомнить пионерские костры, как в детстве.
Гродненцу грозит до 6 лет заключения.
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