Лучше кофе, бесплатные канцелярские принадлежности и возможность сбежать от семьи - вот основные причины поездок на работу.

Опрос показал, что мужчины в два раза чаще, чем женщины, ходят в офис, чтобы избежать встречи с семьей, и воруют канцелярские принадлежности.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на исследование компании Runway East, предоставляющая коворкинг-площадки.

Почти четверть респондентов опроса назвали "отдаление от семьи" причиной посещения офиса, причем мужчины в два раза чаще давали такой ответ. Мужчины также гораздо чаще говорили, что ходят в офис, чтобы взять канцелярские принадлежности для личного пользования.

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Исследование показало, что офисные шутки больше привлекают мужчин, которые в два раза чаще, чем женщины, идут в офис, чтобы подружиться и познакомиться с людьми.

Отмечается, что это исследование перекликается с другими, такими как отчет Бюро статистики труда США (BLS), опубликованный в июне. Выяснилось, что после пандемии мужчины возвращались в офис гораздо чаще, чем женщины, причем женщины чаще проводили время за домашними делами.

Тем временем исследование, проведенное Управлением национальной статистики (ONS) в 2021 году, показало, что женщины чаще сообщают, что работа на дому дает им "больше времени для выполнения работы и меньше отвлекающих факторов".

Runway East заявила, что ее результаты показали, что офисы не "умерли", несмотря на то, что многие компании перешли на гибридную работу после пандемии. Но в нем говорится, что компаниям необходимо будет предоставить больше привилегий: более чем каждый десятый заявил, что им нравится ходить в офис, чтобы получить доступ к более хорошему кофе.

Отмечается, что пандемия изменила подход к работе. Исследование BLS показало, что треть работников частично или полностью выполняли работу из дома в те дни, когда они работали в прошлом году, что на 10 процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

Женщины чаще, чем мужчины, работали из дома - 41% по сравнению с 28% - причем женщины более чем в два раза чаще тратили время на уборку или стирку.

ONS ранее выяснило, что подавляющее большинство работников (85%) хотели бы продолжать работать в гибридном режиме в будущем.

Офисная работа - новости

Как сообщал УНИАН, примерно 32% рабочего времени во всех офисах мира сотрудники тратят впустую: на бесполезные собрания, ответы на электронные письма. Исследователи отметили, что имитация деятельности на собраниях и пребывание как можно дольше в активном статусе онлайн часто влияет на оценку эффективности сотрудников.

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