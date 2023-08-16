Для исследования отобрали 92 гетеросексуальных мужчины, чей возраст был от 19 до 43 лет.

Ученые провели исследование и обнаружили, что всех мужчин на планете можно разделить на три категории.

Как пишет Daily Mail, для своей работы ученые из Колумбийского университета отобрали 92 гетеросексуальных мужчины из разных культур в возрасте от 19 до 43 лет.

Реципиентов попросили заполнить анкеты, чтобы оценить их стиль мужественности. Согласно результатам, мужчин можно разделить на три категории:

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неотрадиционалисты, которые следуют традиционным гендерным ролям;

эгалитаристы стремятся к более равноправному партнерству;

прогрессивисты регулярно обсуждают с партнершами, кто и что будет делать.

Руководитель исследования доктор Джон Олиффа сказал, что основная идея заключалась в том, чтобы выяснить, как стили мужественности влияют на отношения и психическое здоровье мужчин. Как оказалось, все три типа были связаны с различными преимуществами и проблемами.

Ученые пришли к выводу, что мужчины, которые активно продвигают гендерное равенство и социальную справедливость, имеют улучшение психического благополучия, в то время как те, кто бросает вызов этим тезисам, чаще сталкиваются с изоляцией или критикой со стороны других. Это влияет на их психическое здоровье.

При этом некоторые реципиенты с эгалитарным стилем все еще пытаются понять концепцию гендерного равенства путем распределения домашних обязанностей строго поровну. Это приводит к стрессу, который имеет последствия для психического здоровья.

По словам Олиффа, он и его коллеги надеются, что результаты исследования помогут парам проложить путь к более здоровым отношениям.

Недавние исследования мужчин

Согласно одному исследованию, мужской мастурбация может увеличить шансы иметь потомство.

Также Ученые провели исследование и узнали, как работа из дома влияет на семейные отношения. Когда пары жили и работали вместе дома, мужчины обычно меньше работали по дому. Для женщин присутствие мужчины дома в рабочее время вовсе не облегчало их домашнюю нагрузку.

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