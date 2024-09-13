Женщина случайно узнала, что муж ей не верен, хоть они вместе уже много лет.

Женщина рассказала, что ее семейная жизнь разрушилась в один момент, когда вывела телефон мужа из режима полета и увидела текст из пяти слов.

Как рассказала пользовательница Reddit, они с мужем встретились, когда им было по 18, а в 20 они "тайно поженились". По словам женщины, мужчина был идеальным, поскольку помог ей осуществить ее мечту стать танцовщицей.

"Моей мечтой с детства всегда было быть танцовщицей, но мои родители не могли позволить себе заплатить за обучение в академии, оно слишком дорогое, и мои родители также считают, что такие хобби - пустая трата времени и что лучше выучиться, а потом получить хорошую работу, купить дом и потом жениться. Они хотели отразить то, чего они не могли иметь во мне и моих братьях", - поделилась женщина.

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Но муж заплатил за ее уроки танцев, работая сверхурочно. Она объяснила, что им пришлось ограничивать себя и переехать в меньшую квартиру, но он считал, что жертва того стоила.

"Я достигла этого благодаря своему мужу, я всегда была благодарна, я была уверена, что мы вместе навсегда. Сейчас у нас намного лучше ситуация, чем раньше, у нас есть свой дом и мы планируем вскоре иметь детей", - сказала она.

Впрочем, жизнь перевернулась с ног на голову, когда она нашла на его телефоне текст из пяти слов от другой женщины. После этого мужчина начал умолять об "извинениях" и "плакал".

"Поскольку мы имеем пароли друг друга, я взяла его мобильный телефон, чтобы просмотреть совместные фото. Я увидела, что его мобильный телефон был в "режиме полета", когда я его выключила, начало падать несколько сообщений. В контакте было мужское имя, но сообщения были немного странные. "Любимый, ты уже дома?", "Напиши мне, когда сможешь". Я проверила номер и сделала скриншот последних сообщений, которые она прислала. Той же ночью, и он начал просить прощения и плакать. Он признался, что это продолжалось около пяти месяцев", - рассказала женщина.

Мужчина убеждал, что собирается прекратить с ней любое общение и сменит работу. Он умолял дать ему второй шанс. Теперь мужчина рано возвращается с работы, дарит цветы и просит прощения. Женщина колеблется, можно ли восстановить доверие.

В комментариях люди призвали женщину поработать над отношениями, если она этого хочет. Один из них написал: "Я знаю, что он нарушил ваше доверие, и это самое трудное вернуть. Я желаю вам удачи во всем, что вы делаете, и я предлагаю вам семейного терапевта".

Другой посоветовал: "Каждый, если он действительно раскаялся, а также демонстрирует признаки понимания уровня ущерба, нанесенного браку, заслуживает второго шанса".

Напомним, что ранее мужчина уничтожил свой счастливый брак за 48 часов из-за одного теста ДНК. Теперь дети ненавидят его за это.

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