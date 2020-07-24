Замаскированный под украинского пограничника латвиец хотел незаконно попасть в Польшу

Он рассказал, что камуфлированную одежду ему подарила его девушка-украинка.

Во время патрулирования участка отдела «Рава-Русская» 23 июля пограничники Львовского отряда обнаружил мужчину, в похожем на их камуфляже.

Как сообщили в Госпогранслужбе, пограничники отправились проверить, что это за «коллега» идет неспешно в сторону Польши.

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Мужчина оказался гражданином Латвии. Он рассказал, что камуфлированную одежду ему подарила его девушка-украинка. Однако попытка воспользоваться подарком возлюбленной, чтобы незаметно обойти пункт пропуска, провалилась. В отношении нарушителя оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Кроме того, во время осмотра его вещей пограничники нашли пакетик с серо-зеленым веществом. Информацию о выявленном у латвийца «зелье» передали сотрудникам Нацполиции для реагирования.

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