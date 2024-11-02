Есть только два типа мужчин: психологи объяснили, какого из них выбирать женщинам

Привлекательность важна, но в долгосрочной перспективе вам нужен мужчина, который будет рядом, даже когда жизнь станет трудной.

Романтические отношения между двумя влюбленными людьми можно проследить сквозь призму фильма "Джон Такер должен умереть". Следовательно, всех мужчин можно разделить на два основных типа - тип "Джона Такера" и тип "другого" Такера.

Об этом в своем материале для издания Your Tango пишут эксперты по отношениям Алессандра Конти и Кристина (Конти) Пинеда

1. Тип Джона Такера: увлекательный, но ненадежный

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Джон Такер - это тот парень, который привлекает внимание, всегда окружен поклонницами и не может оставаться верным одному человеку. Он умеет очаровывать, выглядит как идеальный партнер, но часто ищет лишь поверхностных отношений. Такой мужчина создает много эмоций и волнений, но исчезает, когда нужна настоящая поддержка. Его можно сравнить с героем Чарли из романа "Любовники Сильвии" - горячий, страстный, но не верный и быстро забывает о своих обещаниях, как только появляется кто-то новый.

2. Тип "другого" Такера: преданный и стабильный.

Этот тип, как "другой" Такер в фильме, не бросается в глаза, но строит отношения на глубине и искренности. Он не меняет своего отношения в зависимости от обстоятельств и не идет за поверхностной привлекательностью. В романе Гаскелл "Любовники Сильвии" такой тип олицетворяет Филипп, который любит героиню даже тогда, когда его чувства не являются взаимными. Он терпеливо ждет и остается рядом, когда другие покидают.

Бабушки часто говорят: "Он должен любить тебя больше, чем ты его". Это не означает, что стоит уступать собственными чувствами, а скорее напоминает, что настоящая любовь - это поддержка, а не конкуренция. Как свидетельствуют исследования 2023 года, долговременные отношения основаны на настоящей заботе, а не на кратковременной страсти.

Тип "Джона Такера" часто привлекателен и волнителен, но на самом деле стоит выбирать партнера, способного на верность и долговременную поддержку. Привлекательность важна, но в долгосрочной перспективе вам нужен человек, который будет рядом, даже когда жизнь станет трудной. Поэтому, если у вас есть выбор, делайте его в пользу того, кто любит вас постоянно и не бросает в трудные моменты.

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